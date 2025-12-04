Путин назвал реинтеграцию СССР бессмысленной

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин назвал невозможной и бессмысленной реинтеграцию СССР, заявление главы государства прозвучало в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено... Таких целей нет... Это бессмысленно... Это нецелесообразно», — сказал российский президент (цитата по «РИА Новости»).

Путин находится в Индии с первым за четыре года официальным визитом, который продлится два дня. У трапа самолета его лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди, вечером 4 декабря в резиденции состоялась их неофициальная встреча.

В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.

В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» связал распад СССР со стремлением тогдашнего руководства России уйти от внутренней идеологической конфронтации.

Беловежские соглашения, официально оформленные как «Соглашение о создании Содружества независимых государств», были подписаны 7 декабря 1991 года Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем. Документ закрепил, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что распад Союза произошел вопреки воле большинства граждан. В 2022 году он заявлял, что инициаторами стали партийные руководители СССР, но при этом подчеркивал: современная Россия не ставит целью восстановление Союза.

Президент называл распад СССР одной из ключевых трагедий для страны и причиной конфликтов на постсоветском пространстве. В послании Федеральному собранию в 2005 году он охарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу XX века.