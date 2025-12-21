 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава разведки США опровергла данные Reuters о планах Путина по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала пропагандистской статью Reuters о планах России захватить всю Украину.

«Нет, это [статья Reuters] — ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению этой кровавой войны», — написала в Х Габбард.

По ее словам, разведка США проанализировала ситуацию и заключила, что Россия стремится избежать масштабной войны с НАТО. Именно об этом американская разведка и сообщила политикам, включая члена комитета HPSCI от Демократической партии, которого цитирует Reuters.

Кроме того, как подчеркнула Габбард, в оценке говорится, что Россия в настоящий момент не обладает средствами для захвата всей Украины и тем более Европы. Такой вывод сделан исходя из анализа действий России на поле боя.

Москва отвергала заявления о планах нападения на Европу.

Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине
Политика
Владимир Путин

По мнению Габбард, своей публикацией Reuters пытается заставить людей поддержать эскалацию в военном конфликте между Россией и Украиной. Общая поддержка обострения военных действий будет на руку НАТО и Евросоюзу, которые стремятся «втянуть вооруженные силы США в войну с Россией», утверждает она.

20 декабря Reuters опубликовал материал со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведданными. В статье говорится, что американская разведка видит в поведении президента России Владимира Путина желание «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Соответствующие предупреждения, как говорят собеседники Reuters, содержатся в докладах американских разведслужб. По словам одного из источников, самое последнее из этих сообщений датируется концом сентября.

В Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать статью заявили, что команда Трампа «добилась огромного прогресса в деле прекращения войны».

Путин в начале марта заявил, что России «ничего чужого» не нужно, но свое она не отдаст. Он также подчеркнул, что Москве нужен такой вариант, который бы «устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие» для России. В июне Путин, отвечая на вопрос, почему российские войска продвигаются за пределами территорий, включенных в состав России, заявил, что считает «русский и украинский народы одним народом». «В этом смысле вся Украина наша», — сказал он тогда, отметив, что Россия не подвергает сомнению право Украины на независимость, но требует от нее соблюдение статуса внеблокового, нейтрального, безъядерного государства.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Тулси Габбард Владимир Путин Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

