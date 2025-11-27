Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС
Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу, заявил на пресс-конференции в Бишкеке по итогам визита в Киргизию президент Владимир Путин.
«Мы никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас — давайте мы это зафиксируем», — сказал Путин.
Он выразил мнение, что в Европе сейчас есть те, кто «не в себе немножко» и по этой причине «публично своему населению» говорят, что Россия якобы готовится к нападению. «Трудно сказать, чем они руководствуются, но, с нашей точки зрения, это полная чушь, это ложь», — сказал Путин.
Ранее Путин неоднократно называл чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада. Российский лидер подчеркивал, что, модернизируя вооружения, Россия никому не угрожает, а развивает свой стратегический потенциал. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что «это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили