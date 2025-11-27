Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу, заявил на пресс-конференции в Бишкеке по итогам визита в Киргизию президент Владимир Путин.

«Мы никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас — давайте мы это зафиксируем», — сказал Путин.

Он выразил мнение, что в Европе сейчас есть те, кто «не в себе немножко» и по этой причине «публично своему населению» говорят, что Россия якобы готовится к нападению. «Трудно сказать, чем они руководствуются, но, с нашей точки зрения, это полная чушь, это ложь», — сказал Путин.

Ранее Путин неоднократно называл чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада. Российский лидер подчеркивал, что, модернизируя вооружения, Россия никому не угрожает, а развивает свой стратегический потенциал. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что «это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой».