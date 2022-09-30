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Путин заявил, что России не нужно возвращаться в Советский Союз

Путин: Советского союза не вернуть, да и России это не нужно
Президент заявил, что к развалу СССР причастны бывшие партийные элиты, которые «по живому разорвали, разделили нашу народную общность». При этом Путин подчеркнул, что сегодняшняя Россия не стремится возродить Советский Союз

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Бывшие партийные руководители СССР вопреки волеизъявлению большинства людей развалили Советский Союз, однако сегодняшняя Россия не стремится к его восстановлению. Об этом заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«В Беловежской пуще представители тогдашних партийных элит приняли решение о развале СССР. Люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по живому разорвало, разделило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. <...> Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся», — сказал президент.

«Соглашение о создании Содружества независимых государств», или Беловежские соглашения, было подписано 7 декабря 1991 года тремя главами союзных республик: Борисом Ельциным (РСФСР), Леонидом Кравчуком (Украинская ССР) и Станиславом Шушкевичем (Белорусская ССР). В соглашениях было закреплено, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

Путин назвал конфликты на территории СНГ результатом развала СССР
Политика
Фото:Baz Ratner / Reuters

Президент России неоднократно называл развал СССР трагедией и причиной нынешних конфликтов на постсоветском пространстве. Наиболее известна оценка распада СССР, которую Путин дал еще в 2005 году, обращаясь к Федеральному собранию. Глава государства тогда назвал его крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

В 2015 году Путин заявил, что в результате распада Советского Союза «русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире».

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В ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» в 2019 году глава государства назвал причиной распада Советского Союза неэффективную экономическую политику его руководства, которая отразилась и на политической сфере. Он добавил, что распад СССР почти не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в ответ на слова российского лидера заявил, что в основе распада лежали отношения между республиками, а не экономические причины.

Накануне он также заявил, что причиной конфликтов между Россией, Украиной, а также между другими странами на постсоветском пространстве является именно развал СССР. «Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это — результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал президент.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
СССР Владимир Путин Россия Беловежская пуща

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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