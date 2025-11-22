 Перейти к основному контенту
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану

Песков: детали контактов между Путиным и Трампом предстоит определить
Вопрос о необходимости разговора, а также уровень контактов по американскому плану еще предстоит определить, сообщил Песков. Ранее Путин подтвердил готовность к обсуждению инициативы

Вопрос о необходимости разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также уровень контактов по американскому плану урегулирования на Украине, еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин на заседании Совбеза подтвердил готовность к детальному обсуждению американского плана урегулирования на Украине, состоящего из 28 пунктов. При этом он не конкретизировал формат будущих контактов, включая возможность разговора с президентом США.

«Это все предстоит определить», — отметил Песков.

На совещании Совбеза Путин подтвердил, что мирный план США может стать основой для урегулирования украинского конфликта. Также он отметил, что детали этой мирной инициативы обсуждались еще до саммита на Аляске в середине августа.

Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика

Мирный план из 28 пунктов, подлинность которого была подтверждена Белым домом, опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко. Он предполагает де-факто признание Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими территориями, а также заморозку статуса Херсонской и Запорожской областей по текущей линии фронта. Согласно инициативе, Украина получит гарантии безопасности при отказе от вступления в НАТО и проведет выборы в течение 100 дней. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику при поэтапном и индивидуальном снятии санкций.

19 ноября Песков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил, что Москва открыта к их продолжению. «Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — отметил тогда пресс-секретарь. После обнародования мирного плана США Песков заявил, что в Кремле не собираются обсуждать его «в мегафонном режиме» и с громкими заявлениями.

