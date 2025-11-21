 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров опроверг согласование мирного плана во время командировки в США

Сюжет
Военная операция на Украине
Умеров опроверг сообщения о том, что согласовывал проект мирного плана США или вносил в него изменения. Он рассказал, что во время командировки в Штаты его задача заключалась в подготовке диалога
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что обсуждал проект мирного плана США во время его командировки в Штаты.

«Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре. <...> Публикации в СМИ о якобы «согласовании» или «изъятии пунктов» не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций», — написал он в телеграм-канале.

Умеров напомнил о прошедшей накануне в Киеве встрече президента Украины Владимира Зеленского с делегацией США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. По словам секретаря СНБО, работа между командами продолжается «на техническом уровне». «Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир», — добавил Умеров, подчеркнув, что Киев ожидает «корректного отношения» к своей позиции.

Axios накануне сообщил, что Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры со спецпосланником президента США Стива Уиткоффом, которого издание называет одним из разработчиков проекта. По данным Axios, многие комментарии Умерова вошли в текст 28-пунктного плана. Источник издания добавил, что в ходе переговоров с секретарем СНБО было достигнуто «множество договоренностей».

При этом украинский чиновник в разговоре с Axios опроверг, что Умеров принял условия плана, отметив, что Киев возражает против многих пунктов, приведенных в документе.

The New York Post со ссылкой на чиновников также написала, что американская сторона получила «положительный отзыв» от Умерова по поводу проекта мирного плана. «Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что Киев не выказал готовности подписать соглашение.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

О разработке нового мирного плана США первым сообщил Axios 19 ноября. По данным NBC и WSJ, американский президент Дональд Трамп поддерживает его. Полный текст мирного плана США из 28 пунктов вечером 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала, что в опубликованном украинской стороной проекте была изменена формулировка одного из пунктов.

По словам собеседника WSJ, он содержал призыв к аудиту всей международной помощи Украине в качестве «шага по разоблачению предполагаемой коррупции». Однако в обнародованной версии в этом пункте говорится о том, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны». При этом представленная Гончаренко версия мирного плана полностью совпадает с опубликованными позже Axios и Financial Times текстами документа.

Михаил Задорнов Что означает мир для России и Украины
Мнение
Михаил Задорнов

План подразумевает в том числе обязательство Украины не вступать в НАТО, признание де-факто российскими Крым, Донецк и Луганск, вывод украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса с созданием там демилитаризованной зоны. Также документ предполагает гарантии безопасности Украине. По информации Axios, в приложении к соглашению говорится о гарантиях безопасности для Киева, основанных на принципе коллективной обороны НАТО.

Зеленский заявил о намерении обсудить предложения с Трампом в ближайшее время. По данным FT, США ожидают, что украинский президент подпишет соглашение 27 ноября.

В Кремле заявляли, что новых обсуждений после августовской встречи на Аляске президентов России и США не было.

Полина Мартынова
