 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров»

Стивен Уиткофф (на первом плане) и Кирилл Дмитриев
Стивен Уиткофф (на первом плане) и Кирилл Дмитриев (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Чтобы привести мирный план США к формату, приемлемому для Украины, потребуются «месяцы кропотливых переговоров», пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«Даже если бы [президент Украины Владимир] Зеленский захотел подписать его, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы», — считает собеседник газеты.

В американском плане, по его словам, «много бесперспективных предложений». «Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная [cпецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом]Дмитриевым и [cпецпосланником американского президента Стивом] Уиткоффом», — сказал источник.

Как писала The Wall Street Journal, работу над мирным планом с американской стороны вели посланник Дональда Трампа Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца Уиткофф и Рубио «тайно» работали над сделкой, в равной степени взаимодействуя с обеими сторонами конфликта. Левитт назвала план «хорошим» как для России, так и для Украины. «Мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила она.

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия официально план США не получала.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:44
Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40