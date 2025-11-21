WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров»

Стивен Уиткофф (на первом плане) и Кирилл Дмитриев (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Чтобы привести мирный план США к формату, приемлемому для Украины, потребуются «месяцы кропотливых переговоров», пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«Даже если бы [президент Украины Владимир] Зеленский захотел подписать его, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы», — считает собеседник газеты.

В американском плане, по его словам, «много бесперспективных предложений». «Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная [cпецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом]Дмитриевым и [cпецпосланником американского президента Стивом] Уиткоффом», — сказал источник.

Как писала The Wall Street Journal, работу над мирным планом с американской стороны вели посланник Дональда Трампа Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца Уиткофф и Рубио «тайно» работали над сделкой, в равной степени взаимодействуя с обеими сторонами конфликта. Левитт назвала план «хорошим» как для России, так и для Украины. «Мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила она.

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия официально план США не получала.

Материал дополняется