Военная операция на Украине⁠,
0

Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану

Умеров: Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирномусоглашению
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».

Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее, 20 ноября, народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США (подлинность документа не подтверждена). План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. В обмен Россия обещает снять санкции и заключить долгосрочное экономическое соглашение с Вашингтоном.

Тогда же офис украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с американским коллегой Дональдом Трампом.

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина США Швейцария
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
