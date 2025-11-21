Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео

Video

Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза впервые прокомментировал мирный план по Украине, предложенный Соединенными Штатами. По словам главы государства, он «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».

Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил президент.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он.