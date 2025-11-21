Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео
Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза впервые прокомментировал мирный план по Украине, предложенный Соединенными Штатами. По словам главы государства, он «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».
Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил президент.
«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин