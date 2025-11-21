 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео

Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео
Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза впервые прокомментировал мирный план по Украине, предложенный Соединенными Штатами. По словам главы государства, он «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».

Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил президент.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он.

