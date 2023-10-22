Министр обороны Израиля допустил трехмесячную наземную операцию в Газе

Галант: наземная операция Израиля в Газе может продлиться три месяца

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Наземная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа может продлиться месяц, два или три, заявил в ходе посещения командного центра Военно-воздушных сил в Тель-Авиве министр обороны страны Йоав Галант.

«Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после ХАМАС не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но, в конце концов, ХАМАС не будет», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

21 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет подготовку к «следующего этапу» войны с ХАМАС, включая наземные операции.

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