 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара с ХАМАС по заложникам

WSJ: сделка США, Израиля и Катара с ХАМАС по 50 заложникам провалилась
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Среди условий сделки обсуждались временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи, пишет газета. Собеседники отметили, что переговоры были трудными

Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников.

Среди условий сделки в последние дни обсуждались временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи.

По словам собеседников, переговоры были трудными, по крайней мере в первую неделю войны с Израилем ХАМАС не вел никаких разговоров о заложниках.

Накануне поздно вечером палестинская группировка заявила, что работает с посредниками из Египта, Катара и других «дружественных стран» над освобождением большего количества заложников.

В пятницу были освобождены американки Джудит и Натали Раанан. Их вызволили при посредничестве Катара. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит усилия по вызволению заложников, захваченных ХАМАС, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит». Всего ХАМАС взял в заложники более 200 человек, в том числе детей.

Накануне Bloomberg сообщал, что США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил наземную операцию в секторе Газа. По информации агентства, американские и европейские чиновники хотят выиграть время для тайных переговоров с ХАМАС об освобождении захваченных граждан, которые ведутся при посредничестве Катара. Собеседники называли их деликатными и не исключали провала. По словам собеседников Bloomberg, еврейское государство сначала отказывалось откладывать операцию, но в итоге под давлением Соединенных Штатов согласилось пока воздержаться.

Читайте на РБК Pro
Выстрел в ногу: почему американские санкции почти никогда не работают
Доходность выше S&P 500: что нужно знать об инвестициях в искусство
Почему надо бежать из компании, где «коллектив — большая дружная семья»
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ХАМАС США Израиль заложники
Материалы по теме
Байден ответил «да» на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля
Политика
МИД Ливана призвал Израиль к временному прекращению огня
Политика
Бывший премьер Израиля оценил сроки наземной операции в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Военные поразили около 130 целей ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 05:56
Bloomberg узнал об обсуждении создания временного правительства в Газе Политика, 05:54
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Байден поговорил по телефону с двумя отпущенными заложницами ХАМАС Политика, 05:19
WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара с ХАМАС по заложникам Политика, 05:01
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Посол Северной Кореи назвал поставки ATACMS катализатором войны в Европе Политика, 04:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Politico узнало о планах Лондона повысить уровень террористической угрозы Политика, 04:19
Байден ответил «да» на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля Политика, 04:06
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:33
Трампа оштрафовали на $5 тыс. за публикацию фото, которое обязали удалить Политика, 03:31
«Коммерсантъ» узнал о приговоре для бизнесмена Сахарова по делу о станке Общество, 03:11
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Два беспилотника атаковали военную базу США в Ираке Политика, 02:48