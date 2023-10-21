WSJ: сделка США, Израиля и Катара с ХАМАС по 50 заложникам провалилась

WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара с ХАМАС по заложникам

Среди условий сделки обсуждались временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи, пишет газета. Собеседники отметили, что переговоры были трудными

Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников.

Среди условий сделки в последние дни обсуждались временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи.

По словам собеседников, переговоры были трудными, по крайней мере в первую неделю войны с Израилем ХАМАС не вел никаких разговоров о заложниках.

Накануне поздно вечером палестинская группировка заявила, что работает с посредниками из Египта, Катара и других «дружественных стран» над освобождением большего количества заложников.

В пятницу были освобождены американки Джудит и Натали Раанан. Их вызволили при посредничестве Катара. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит усилия по вызволению заложников, захваченных ХАМАС, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит». Всего ХАМАС взял в заложники более 200 человек, в том числе детей.

Накануне Bloomberg сообщал, что США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил наземную операцию в секторе Газа. По информации агентства, американские и европейские чиновники хотят выиграть время для тайных переговоров с ХАМАС об освобождении захваченных граждан, которые ведутся при посредничестве Катара. Собеседники называли их деликатными и не исключали провала. По словам собеседников Bloomberg, еврейское государство сначала отказывалось откладывать операцию, но в итоге под давлением Соединенных Штатов согласилось пока воздержаться.