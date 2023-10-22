Предстоящую наземную операцию в Газе эксперты сравнивают с боями против боевиков в иракском Мосуле. Террористов тогда удалось вытеснить из города, но погибли, по оценкам AP, тысячи гражданских

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Израиль, вероятно, сможет добиться поставленных целей предстоящей наземной операции против ХАМАС в секторе Газа, но огромной ценой для израильских войск и палестинских мирных жителей, оказавшихся в центре войны, считают эксперты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ).

Основной проблемой аналитики называют ведение боев в зоне плотной городской застройки и вспоминают битву возглавляемой США международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в иракском Мосуле, откуда террористов удалось вытеснить, но ценой разрушения города и тысяч жизней мирных жителей, пишет газета.

Израиль, включая его жилые районы на юге, подвергся нападению со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС (к нему в том числе присоединился запрещенный и признанный террористическим в России «Исламский джихад»), которые контролируют сектор Газа, утром 7 октября. Жертвами в Израиле стали свыше 1,4 тыс. человек, более 5 тыс. пострадали. Уже более двух недель израильская армия наносит ответные авиаудары по анклаву. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал стереть ХАМАС «с лица земли». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 октября заявила о подготовке «к следующему этапу» войны, включая наземные операции. ООН называет гуманитарную ситуацию в Газе «катастрофой» и сообщала, что 1 млн жителей сектора были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших в анклаве, по последним данным, превышает 4,6 тыс. человек, пострадавших — 14 тыс.

Как отмечает WSJ, боевые действия в условиях городской застройки, а в Газе десятки многоэтажных домов, благоприятствует обороняющейся стороне и уменьшает преимущества атакующей. «Если Израиль сделает то, что, по его словам, он хочет сделать — свергнет ХАМАС и уничтожит его военный потенциал, — мы говорим о Мосуле по всему сектору Газа», — считает Майкл Горовиц, эксперт по разведке из консалтинговой компании Le Beck. По его словам, это означает «действительно большие жертвы среди гражданских и значительный ущерб».

Бои за Мосул в 2016–2017 годах, в которых международная коалиция во главе с США поддерживала иракские силы, продолжались 277 дней. В итоге боевиков «Исламского государства» удалось вытеснить из города. Как отмечает газета, окончательные потери, связанные с боевыми действиями, так и не были до конца установлены. Расследование Associated Press, основанное на данных с кладбищ и информации неправительственных организаций, показало, что в Мосуле были убиты от 9 тыс. до 11 тыс. мирных жителей. Издание отмечает, что численность населения иракского города была сравнима с Газой — около 2 млн человек.

«Бои в городах идут очень медленно, они затяжные и обходятся дорого. Простого способа сделать это нет», — предупреждает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли. По его словам, в условиях войны в жилой застройке с противником, который не собирается сдаваться, военные операции требуют времени.

Времени у Израиля, скорее всего, не будет, говорится в материале WSJ. Парадокс заключается в том, что чем быстрее ЦАХАЛ будет вынуждена действовать, тем больше ей придется прибегать к грубой силе, увеличивая число жертв среди мирного населения и ущерб инфраструктуре Газы, говорит Майкл Найтс, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики, освещавший кампанию против «Исламского государства» в Ираке и Сирии.

По его мнению, если «искусственно» ускорять операцию, как в какой-то степени было в Мосуле, говорить «быстрее, быстрее делайте это», то это приводит к тому, что город сравняют с землей. «Если бы я был израильтянином, я бы сказал международному сообществу: «Дайте нам 180 дней, и мы сделаем это с меньшими потерями. Если вы заставите нас попытаться сделать это за 30 дней, это будет на вашей совести», — сказал Найтс.

Мало сомнений, что ЦАХАЛ сможет достичь целей в Газе и в некотором смысле это будет более легко, чем коалиции в Мосуле, считает отставной полковник американской армии Джоэл Рейберн, который ранее был советником по стратегической разведке Центрального командования США. «ХАМАС потерпит тактическое поражение в Газе, они не смогут устойчиво защищать Газу», — считает он. По мнению отставного полковника, Газа похожа на остров и у палестинского движения нет тыловой поддержки и возможности пополнять запасы.

У израильской армии уже есть опыт проведения наземных операций в Газе, отмечает газета. Они проводились в 2008–2009 и 2014 годах, но были нацелены на сдерживание ХАМАС, а не на его полную ликвидацию. В 2014-м элитная пехотная бригада ЦАХАЛ «Голани» пыталась захватить район Шуджайя в Газе и понесла серьезные потери, а продвинуться ей удалось только после авиаударов и интенсивных артиллерийских обстрелов, которые привели к многочисленным смертям среди гражданского населения, пишет WSJ.

C тех пор ХАМАС получал более совершенное оружие от Ирана, включая современные противотанковые управляемые ракеты, утверждает издание. Израильские танки обладают защитой от них, но не обязательно всегда надежной, говорится в материале. «ХАМАС выжидает, ХАМАС подготовился к наземному вторжению, и, без сомнения, будут жертвы», — сказал Коби Майкл, бывший глава отдела по Палестине в Министерстве стратегического планирования Израиля. «Другой вариант [для Израиля] — просто собраться и уйти», — полагает он.

Израиль должен выиграть войну, но продемонстрировать, что действует с очень продуманным оперативным планом и военной стратегией, основанной на разведке, считает маршал в отставке, экс-руководитель оперативного отдела Минобороны Британии Эдвард Стрингер, который в том числе курировал воздушную кампанию в Ливии в 2014 году. Использовать все тяжелое вооружение, чтобы сровнять Газу с землей в качестве акта возмездия, тем самым сплотив противников и заставив союзников думать о том, как защищать позицию Израиля, для ЦАХАЛ «было бы не очень умно», полагает он.

Президент России Владимир Путин называл атаку ХАМАС на Израиль «беспрецедентной по жестокости», а также указывал, что страна имеет право на защиту. В то же время Москва исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров», отмечал он. Российский постпред в ООН Василий Небензя в середине октября выступил за режим прекращения огня и призывал Израиль поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого оказались мирные палестинские граждане.