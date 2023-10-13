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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин заявил о праве Израиля на защиту после нападения ХАМАС

Путин: Израиль имеет право на защиту после беспрецедентной атаки ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС, страна имеет право на защиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ, передает ТАСС.

По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». Президент считает, что их целью должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Путин отметил, что сейчас востребованы коллективные усилия ради скорейшего прекращения огня. Он заявил о готовности Москвы к «координации со всеми конструктивно настроенными партнерами».

Российский МИД в первый день нападения ХАМАС 7 октября выразил озабоченность обострением ситуации, призвал к скорейшему прекращению огня и выступил за переговоры, предусматривающие создание палестинского независимого государства.

Путин 11 октября заявил, что Москва всегда выступала за создание суверенной Палестины. Президент также призвал «успокоить ситуацию» в Израиле, чтобы «минимизировать или свести к нулю» потери среди гражданского населения.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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