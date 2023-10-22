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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США развернут на Ближнем Востоке THAAD и Patriot

Остин: США развернут на Ближнем Востоке THAAD и дополнительные комплексы Patriot
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Соединенные Штаты в связи с новым обострением на Ближнем Востоке развернут в регионе батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Такое решение министр принял после разговора с президентом Джо Байденом и обсуждения «недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил»; оно станет частью усилий по укреплению позиций США в регионе, призвано «укрепить региональные усилия по сдерживанию» и оказать помощь в защите Израиля.

Остин заявил, что распорядился подготовиться к развертыванию дополнительных войск «на случай непредвиденных обстоятельств, для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости».

Глава Пентагона напомнил, что ранее США перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосцы «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд», что военные назвали «мощным сигналом сдерживания» враждебно настроенных по отношению к Израилю сил.
 

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Теги
Пентагон Ближний Восток THAAD ЗРК Patriot Ллойд Остин
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