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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США напишут закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном

В Конгрессе напишут закон о применении США армии в случае войны Израиля с Ираном
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Конгрессмены на случай необходимости создадут закон, который позволит США применить войска при эскалации нынешней войны на Ближнем Востоке, если к ХАМАС присоединится «Хезболла» или непосредственно армия Ирана
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Палата представителей США разработает законопроект, который позволить использовать американскую армию в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной опосредованной войны с Ираном. Об этом заявил CNN глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — подчеркнул Маккол.

В проекте скорее всего не будет упомянут Иран в качестве государства, а только его «как вы знаете, прокси — ХАМАС, «Хезболла», поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы», рассказал конгрессмен. Однако, добавил он, если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте, придется добавить в проект и целое государство.

Глава комитета не стал отвечать на вопрос о том, не по просьбе ли Белого дома создается такой документ, ограничившись фразой, что проект создается на случай необходимости.

Иран в числе немногих стран твердо поддержал действия ХАМАС и грозил Израилю серьезными последствиями, если тот не откажется планов наземной операции в секторе Газа. МИД Ирана в ночь на 17 октября предупредил о готовности лидеров арабского сопротивления к «упреждающим действиям» против израильской армии и не исключил собственного вступления в конфликт, если ООН окажется бессильна: «Возможность открытия новых фронтов против режима [будет] неизбежна». Тегеран называет планируемую Израилем военную операцию своей «красной линией».

США опасаются вступления Ирана в войну и готовятся «ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам». В Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец, в регион направляется дополнительный контингент морпехов. Президент Джо Байден планирует приехать в Израиль в среду, 18 октября. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, визит станет сигналом любой стороне, которая собирается атаковать Израиль: «Не надо».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
палата представителей США США Конгресс США Израиль Иран ХАМАС Хезболла
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