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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США попросили Израиль не наносить массированные удары по «Хезболле»

NYT узнал о просьбе США к Израилю не наносить массированные удары по «Хезболле»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Вашингтоне опасаются, что если «Хезболла» станет участником конфликта Израиля и ХАМАС, Израилю придется вести войну на два фронта, и в итоге в нее окажутся втянуты США и Иран
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Президент США Джо Байднн и его советники попросили Израиль не наносить массированных ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в США опасаются, что «Хезболла» может стать участником военного конфликта Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС. Если это произойдет, Израилю придется вести войну на два фронта, и в итоге в нее окажутся втянуты Соединенные Штаты и Иран, который поддерживает «Хезболлу», пишет газета.

Переговоры на эту тему прошли во время поездки в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена и визита Байдена в Тель-Авив 18 октября. Представители американских властей встречались с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными военными чиновниками; они избегали резких формулировок, но «ясно выразили свою озабоченность» по поводу возможного вступление «Хезболлы» в войну.

Как передает NYT, власти США опасались, что Нетаньяху может одобрить превентивный удар по «Хезболле» сразу после нападения ХАМАС на страну 7 октября. По данным газеты, одним из сторонников такой атаки был министр обороны Йоав Галант: он настаивал, что основные военные усилия Израиля должны быть сосредоточены именно на «Хезболле», поскольку она представляет большую угрозу, чем ХАМАС. Другие чиновники выступили против.

19 октября Times of Israel написала со ссылкой на источники, что представители администрации Байдена дали понять Израилю: если «Хезболла» начнет войну против страны, американские военные присоединятся к армии обороны ЦАХАЛ в борьбе с группировкой. Байден эти сведения опроверг.

С 7 октября Израиль не раз подвергался обстрелам со стороны «Хезболлы» и в ответ начал сам наносить удары по военным объектам ливанской группировки. Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны, однако 21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла" "решила вступить в бой и расплачивается за это".

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хезболла Ливан Израиль ХАМАС США Джо Байден
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