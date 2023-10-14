На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15
Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США», сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны в Х (бывшая Twitter).
«Самолеты 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи F-15E Strike Eagle прибыли в зону ответственности Центрального командования США для укрепления американских позиций и усиления воздушных операции на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
Ранее американский президент Джо Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.
США уже направили в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Нормандия» и четыре эсминца с управляемыми ракетами.
Представитель палестинской исламистской группировки ХАМАС Хазем Кассем назвал решение США перебросить «Джеральд Форд» и группу ВМС «фактическим участием в агрессии».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила, что прибытие авианосца приведет к большей эскалации в регионе и миру придется «разгребать» провальную политику США на Ближнем Востоке, которые в очередной раз «наделали делов».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%