На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15

Истребители США F-15 прибыли на Ближний Восток для усиления американских позиций

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США», сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны в Х (бывшая Twitter).

«Самолеты 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи F-15E Strike Eagle прибыли в зону ответственности Центрального командования США для укрепления американских позиций и усиления воздушных операции на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Ранее американский президент Джо Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

США уже направили в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Нормандия» и четыре эсминца с управляемыми ракетами.

Представитель палестинской исламистской группировки ХАМАС Хазем Кассем назвал решение США перебросить «Джеральд Форд» и группу ВМС «фактическим участием в агрессии».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила, что прибытие авианосца приведет к большей эскалации в регионе и миру придется «разгребать» провальную политику США на Ближнем Востоке, которые в очередной раз «наделали делов».