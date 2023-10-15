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США отправили второй авианосец в Средиземное море

США отправили авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море

США начали переброску авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море, сообщило Командование сил флота страны.

Авианосец направился в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил США, заявили в командовании. Ударная группа «будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников».

Источники ABC среди американских чиновников утверждают, что «Дуайт Эйзенхауэр» будет находиться в восточной части Средиземного моря вместе с авианосцем «Джеральд Форд», который находится в международных водах у берегов Израиля с 11 октября.

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