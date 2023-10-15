Белый дом не исключил прямое вмешательство Ирана в войну Израиля с ХАМАС

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Белый дом не исключает прямое вмешательство Ирана в войну Израиля с ХАМАС, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

«Конечно, мы не можем исключать, что Иран решит каким-то образом вступить в прямое столкновение; мы должны быть готовы ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам», — сказал он.

Салливан также назвал ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» «марионеточной» силой Ирана и заявил, что в США обеспокоены ее деятельностью.

У Белого дома есть каналы связи с Ираном, добавил Салливан. В течение последних дней США пользовались ими, чтобы «в частном порядке разъяснить то, что было сказано публично», отметил он.

15 октября в постпредстве Ирана при ООН предупредили о «далеко идущих последствиях» действий Израиля в секторе Газа. Иран через ООН направил Израилю уведомление о том, что ему придется вмешаться, если Тель-Авив не прекратит операцию в секторе Газа, написал Axios со ссылкой на диписточники.

Однако позднее в тот же день постпредство Ирана при ООН в ответ на запрос «РИА Новости» сообщило, что Тегеран не будет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС, если Израиль не будет атаковать территорию Ирана.

Также 15 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан впервые с начала войны 7 октября встретился с политическим лидером палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в столице Катара Дохе. ХАМАС заявил, что Абдоллахиан и Хания «подтвердили продолжение сотрудничества для достижения целей сопротивления палестинского народа». Иранский министр, как утверждают в палестинском движении, высоко оценил нападение на Израиль и назвал его «исторической победой».