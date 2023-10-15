Иран назвал условие своего вмешательства в войну с Израилем
Если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не будет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС, сообщили «РИА Новости» в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос о том, будет ли Иран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе.
«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя», — заявили в постпредстве.
Ранее в дипмиссии указывали, что действия израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа могут иметь «далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят совет в тупик».
Как говорили источники портала Axios, Иран через ООН направил Израилю уведомление о том, что не хочет дальнейшей эскалации, но ему придется вмешаться, если Тель-Авив не прекратит операцию в секторе Газа.
Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян допускал, что на сторону ХАМАС в конфликте с Израилем может встать ливанская группировка «Хезболла», но тогда конфликт распространится на другие части Ближнего Востока.
«Хезболла» и израильская армия уже не раз вступали в столкновения на границе Израиля и Ливана. ЦАХАЛ 15 октября сообщила об атаках на военную инфраструктуру группировки на территории соседней страны с помощью боевых вертолетов, а также обстреле со стороны Ливана по израильским войскам. По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана было выпущено девять ракет, пять сбила система ПВО.
Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшее время. 14 октября представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что это произойдет только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей — ранее Тель-Авив потребовал, чтобы жители северной части сектора переместились на юг.
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