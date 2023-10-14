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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иран пригрозил Израилю «землетрясением» из-за «Хезболлы»

МИД Ирана: Израиль столкнется с землетрясением в случае атаки «Хезболлы»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иран предупредил Израиль о «руке на спусковом крючке» у арабского сопротивления и возможном распространении войны в другие части Ближнего Востока, кроме сектора Газы. США перебросили в регион авианосец и дополнительные самолеты
Наблюдательный пункт в Ярине, Ливан
Наблюдательный пункт в Ярине, Ливан (Фото: Daniel Carde / Getty Images)

Ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем, тогда конфликт распространится на другие части Ближнего Востока. Об этом заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, трансляцию вело IRNA.

По словам министра, «Хезболла» учла все возможные сценарии развития конфликта, Израилю и его сторонникам необходимо «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно».

«Любой шаг сопротивления [«Хезболлы»] вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», — сказал иранский министр (цитата по Tmes of Israel).

Лидеры сопротивления сплочены, «рука каждого держит спусковой крючок, в случае промедления мирового сообщества, ответные меры будут приняты в соответствующее время», резюмировал Абдоллахиян.

Иран в числе немногих стран выразил твердую поддержку нападению палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

В ходе своей поездки Абдоллахиян также встретился с представителями Ирака, Ливана и Сирии. Он предупреждал ранее, что Израиль не может подвергнуть Газу полной осаде, «бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и не ожидать никакой реакции на эти преступления». Министр рассказал о поступающих в Тегеран вопросах, будет ли открыт «новый фронт в регионе», по его словам, власти Ирана отвечают, что это будет зависеть от израильский действий в секторе Газа.

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США опасаются вступления Ирана в войну на стороне ХАМАС, американские военные перебросили в регион авианосец и дополнительные истребители F-15.

Американские власти считают Иран причастным к атаке «в широком смысле» этого слова — из-за военной помощи, которая оказывалась ХАМАСу годами. «Они предоставили львиную долю финансирования военному крылу ХАМАС, обеспечили обучение, предоставили возможности, оказали поддержку, и у них было взаимодействие и контакты с ХАМАС на протяжении многих лет. И все это сыграло свою роль в том, что мы увидели», — пояснили в Белом доме.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Иран МИД Ирана Ливан Хезболла
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