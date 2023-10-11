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Палестино-израильский конфликт ,  
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Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X (ранее — Twitter).

Пентагон направил авианосец вместе с ударной группой в Восточное Средиземноморье 8 октября на фоне конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

«Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны», — сказано в заявлении CENTCOM.

Командование подчеркнуло, что США продолжают усиливать свои позиции в регионе и перебрасывать дополнительные истребители F-15, F-16 и A-10 для усиления находящихся там эскадрилий.

CENTCOM назвало переброску «мощным сигналом сдерживания» враждебно настроенных по отношению к Израилю сил, на случай, если те попытаются воспользоваться сложившейся ситуацией.

О том, что авианосец должен удержать третьи стороны от расширения эскалации, ранее заявлял Белый дом. «Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — сказал на брифинге для журналистов помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Армия Израиля сообщала об обстрелах со стороны Сирии, Al Arabiya и Al Jazeera писали о пусках ракет из Ливана. Ливанская армия это опровергала.

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ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Израиль после нападения объявил, что находится в состоянии войны, ввел режим ЧС и мобилизовал 300 тыс. резервистов. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа. 10 октября, на четвертый день столкновений с боевиками на юге страны, власти Израиля сообщили, что армия переходит к полномасштабному наступлению на регион.

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Теги
ВМС США авианосец Средиземное море Израиль ХАМАС
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