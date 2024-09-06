В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине

Крушение F-16 стало результатом попытки торопить события: украинские пилоты проходили ускоренный курс обучения и сразу отправлялись на боевые вылеты, несмотря на опасения инструкторов, выяснила WSJ

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Западные чиновники обсуждают целесообразность решения Украины задействовать истребители F-16 в бою спустя всего несколько недель после их получения, а также под руководством пилотов, не успевших получить достаточно опыта полетов на нем. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

Пока нет планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов, но «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», поделился один из собеседников, занимающий высокий пост в Пентагоне.

По его словам, некоторые украинские летчики провалили программу обучения, а перед крушением власти Дании, где обучались пилоты, выражали обеспокоенность насчет способности некоторых из них самостоятельно летать на F-16.

Погибший украинский пилот Алексей Мес с позывным Moonfish («Рыба-Луна»), не был одним из тех, насчет кого тревожились инструкторы. Он вместе с сослуживцами прошел ускоренный курс обучения на датской военной авиабазе в Скридструпе, программу адаптировали к сценариям, с которыми им придется столкнуться на поле боя. Источник WSJ уточнил, что в тренировках больше времени решили уделить противовоздушной обороне, а не на изучении всех задач, которые способен выполнять истребитель.

Как правило, пилоты проходят более полный курс, чтобы летать на F-16, а затем еще до года тренируются со своим подразделением, прежде чем их могут направить на боевое задание. Однако украинские пилоты были сразу отправлены на поле боя, хотя их опыт взаимодействия с F-16 не превышал года.

В прошлый понедельник, 26 августа, украинская армия потеряла первый американский истребитель F-16. Источник The Wall Street Journal рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота. Президент Владимир Зеленский вслед за этим отправил в отставку командующего авиацией ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Точная причина крушения самолета пока не установлена. Опрошенные New York Tmes американские чиновники усомнились, что F-16 был сбит из установки Patriot. Сейчас рассматриваются различные версии произошедшего, среди них — техническая неисправность и ошибка пилота.

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.