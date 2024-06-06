 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат

Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000
Истребители&nbsp;Mirage 2000
Истребители Mirage 2000 (Фото: Antoine Antoniol / Getty Images)

Эммануэль Макрон объявил о передаче нескольких боевых самолетов Mirage 2000 Украине, передает FranceInfo. Также Париж запустит программу обучения украинских пилотов и начнет подготовку украинских военнослужащих.

«Мы предлагаем обучить 4500 украинских солдат», — уточнил он.

Макрон при этом отказался считать подготовку солдат «фактором эскалации».

Глава государства также высказался по поводу использования ВСУ французского оружия для ударов по территории России. Он заверил, что оно не будет применяться для бомбардировок мирного населения.

В мае французский лидер предложил позволить Киеву «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины. «Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам», — отметил при этом он.

Материал дополняется.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой Спорт, 21:48
Путин встретился с Додиком на ПМЭФ Политика, 21:47
Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос» Спорт, 21:34
Пасечник сообщил о поимке исполнителей убийств двух луганских депутатов Политика, 21:31
Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат Политика, 21:29
Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых Спорт, 21:28
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности Политика, 21:27
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 21:08
Байден заявил, что знает Путина уже «более 40 лет» Политика, 21:04
США ввели санкции против Грузии Политика, 20:53
В Кремле рассказали, что будут следить за ходом саммита по Украине Политика, 20:47
Производитель электроники IEK Group анонсировал планы по IPO в 2025 году Инвестиции, 20:45
В Екатеринбурге мужчины избили участника военной операции и его жену Общество, 20:45
Зампред комитета Госдумы назвал условия для принятия закона о майнинге Крипто, 20:41