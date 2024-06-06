Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат
Эммануэль Макрон объявил о передаче нескольких боевых самолетов Mirage 2000 Украине, передает FranceInfo. Также Париж запустит программу обучения украинских пилотов и начнет подготовку украинских военнослужащих.
«Мы предлагаем обучить 4500 украинских солдат», — уточнил он.
Макрон при этом отказался считать подготовку солдат «фактором эскалации».
Глава государства также высказался по поводу использования ВСУ французского оружия для ударов по территории России. Он заверил, что оно не будет применяться для бомбардировок мирного населения.
В мае французский лидер предложил позволить Киеву «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины. «Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам», — отметил при этом он.
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