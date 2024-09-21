 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16

Politico: США могут передать Украине боеприпасы JSOW для истребителей F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
США могут поставить на Украину боеприпасы JSOW средней дальности, которые могут использоваться с истребителей F-16, пишет Politico. Дальность их полета — свыше 110 км. Россия осуждает поставки вооружений на Украину

США рассматривают возможность передать Украине боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) средней дальности, которые могут использоваться с истребителей F-16, их могут включить в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.

JSOW — тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments. JSOW способны поражать цели на расстоянии более 110 км, отмечает Politico.

CNN узнал, что США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасов
Политика
Фото:Toby Melville / Reuters

Стоимость очередного пакета поддержки составит $375 млн. Ожидается, что США объявят о нем 23 сентября, пишет газета. Такую же стоимость предоставляемых вооружений ранее называло Reuters.

Пакет помощи еще не сформирован в окончательном варианте, отмечает Politico. По информации источников Reuters, в него включат патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения. CNN писал, что в пакет войдут средства ПВО, артиллерия и боеприпасы.

Последний пакет помощи США предоставили Украине в июле, он обошелся в $200 млн. Всего с начала военной операции Вашингтон предоставил Киеву поддержку на $29,8 млрд.

Киев получил первые истребители F-16 в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук, один из них потерпел крушение). В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, всего Украине обещаны 79  F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
F-16 боеприпасы поставки оружия США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Politico узнали о намерении США вывести войска из ИракаПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03
Картаполов рассказал о формате осеннего призываОбщество, 03:57
Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16Политика, 03:44
В Раде заявили, что силовики требуют у операторов связи данные украинцевПолитика, 03:19
Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за СШАПолитика, 03:17
Axios сообщил о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударе по БейрутуПолитика, 03:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Сийярто заявил о скрытой торговле Европы с РоссиейПолитика, 02:53
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении ТаллинаПолитика, 02:45
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику TelegramПолитика, 02:17
В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкоматаПолитика, 02:06
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУПолитика, 02:04
Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в ЛиванеПолитика, 01:40
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь РоссииПолитика, 01:19