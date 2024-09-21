Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16

США могут поставить на Украину боеприпасы JSOW средней дальности, которые могут использоваться с истребителей F-16, пишет Politico. Дальность их полета — свыше 110 км. Россия осуждает поставки вооружений на Украину

США рассматривают возможность передать Украине боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) средней дальности, которые могут использоваться с истребителей F-16, их могут включить в новый пакет помощи, пишет Politico со ссылкой на источники.

JSOW — тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments. JSOW способны поражать цели на расстоянии более 110 км, отмечает Politico.

Стоимость очередного пакета поддержки составит $375 млн. Ожидается, что США объявят о нем 23 сентября, пишет газета. Такую же стоимость предоставляемых вооружений ранее называло Reuters.

Пакет помощи еще не сформирован в окончательном варианте, отмечает Politico. По информации источников Reuters, в него включат патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения. CNN писал, что в пакет войдут средства ПВО, артиллерия и боеприпасы.

Последний пакет помощи США предоставили Украине в июле, он обошелся в $200 млн. Всего с начала военной операции Вашингтон предоставил Киеву поддержку на $29,8 млрд.

Киев получил первые истребители F-16 в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук, один из них потерпел крушение). В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.