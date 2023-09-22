Минобороны России сообщило о сдаче карабахцами оружия и техники

Власти Нагорного Карабаха 20 сентября согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил, вывод техники и обсуждение реинтеграции региона в состав Азербайджана. Это произошло спустя сутки после начала операции Баку

Фото: Артем Микрюков / Reuters

«Вооруженные формирования Карабаха» начали под контролем российских миротворцев сдачу оружия и военной техники, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Уже переданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и примерно 5 тыс. боеприпасов, отмечает министерство.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил спустя сутки после начала «антитеррористической операции» Азербайджана, которая стартовала 19 сентября. Они также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.

Первая встреча азербайджанских властей с представителями армянского населения Карабаха состоялась 21 сентября. В Баку переговоры охарактеризовали как «конструктивные и позитивные».

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев допускал амнистию для военных формирований Карабаха, которые сложат оружие. В то же время он упоминал, что некоторые подразделения непризнанной республики публично отказались идти на выдвинутые Баку условия и заявили о планах продолжать сопротивление.

Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писало, что Азербайджан передал властям Карабаха список государственных и военных деятелей, которые должны быть выданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению.

После начала операции Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Он также сообщал, что в Карабахе армянских военнослужащих нет. На фоне этого в Ереване начались протесты с призывами отставки главы правительства. Еще весной Пашинян заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения. Это тоже вызвало критику в его адрес внутри Армении.