Минобороны России сообщило о сдаче карабахцами оружия и техники
«Вооруженные формирования Карабаха» начали под контролем российских миротворцев сдачу оружия и военной техники, сообщило Минобороны, передает ТАСС.
Уже переданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и примерно 5 тыс. боеприпасов, отмечает министерство.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил спустя сутки после начала «антитеррористической операции» Азербайджана, которая стартовала 19 сентября. Они также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.
Первая встреча азербайджанских властей с представителями армянского населения Карабаха состоялась 21 сентября. В Баку переговоры охарактеризовали как «конструктивные и позитивные».
Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев допускал амнистию для военных формирований Карабаха, которые сложат оружие. В то же время он упоминал, что некоторые подразделения непризнанной республики публично отказались идти на выдвинутые Баку условия и заявили о планах продолжать сопротивление.
Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писало, что Азербайджан передал властям Карабаха список государственных и военных деятелей, которые должны быть выданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению.
После начала операции Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Он также сообщал, что в Карабахе армянских военнослужащих нет. На фоне этого в Ереване начались протесты с призывами отставки главы правительства. Еще весной Пашинян заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения. Это тоже вызвало критику в его адрес внутри Армении.
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