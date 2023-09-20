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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Hraparak узнала о требовании Азербайджана выдать руководство Карабаха

Hraparak: Азербайджан потребовал выдать ему руководителей Нагорного Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан передал властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики список граждан, которые должны быть переданы Баку перед открытием гумкоридора в Армению, сообщила Hraparak. Ранее власти НКР объявили о прекращении огня
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Представители Азербайджана передали властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) поименный список граждан, которые должны быть переданы Баку перед открытием гумкоридора в Армению. Среди этих граждан — бывшие руководители НКР, а также государственные и военные деятели, сообщает армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.

Как отмечает Hraparak, в ходе боев азербайджанская армия захватила большое количество населенных пунктов, а «малочисленная армия и силы самообороны Арцаха (армянское название НКР. — РБК) уже не способны воевать».

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Азербайджана.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня.

В числе договоренностей:

  • вывод оставшихся подразделений и военнослужащих вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
  • расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
  • вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;
  • вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлахе 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Минобороны страны обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.

После начала боевых действий Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. В то же время Пашинян обещал не предпринимать «непросчитанных и резких шагов». По итогам подписанных соглашений о прекращении огня в НКР армянский премьер заявил, что если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

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Президент России Владимир Путин, комментируя операцию Баку в Нагорном Карабахе, заявил, что российские миротворцы «делают все, для того чтобы защитить гражданское население». До этого Минобороны России сообщило об организации эвакуации населения НКР из особо опасных районов. МИД России заявил, что Москва получила информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта


 

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