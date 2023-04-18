Что означает признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана И приблизит ли заявление Никола Пашиняна об этом мирный договор между двумя странами

Премьер Армении признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Это можно расценить как шаг навстречу Баку, который уже давно утверждает: статус Карабаха — исключительно внутреннее дело Азербайджана

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Что лидеры Армении и Азербайджана сказали о Карабахе

Мир на Южном Кавказе возможен только в том случае, если Армения зафиксирует: ее территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Такое заявление 18 апреля сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя национальному парламенту доклад, как в 2022 году правительство реализовало свою программу на 2021–2026 годы. Он подчеркнул: Ереван должен четко прояснить, что у него нет и никогда не будет территориальных претензий к другим странам, и эту идею следует внедрить в сознание армянского общества.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо, — сказал Пашинян. — Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения».

До начала второй карабахской войны в 2020 году Пашинян несколько раз утверждал, что «Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК) — это Армения. И точка». Свою позицию он объяснял тем, что исходит из декларации о независимости Армении, где говорится о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха.

Армянская оппозиция расценила слова премьера как сдачу Нагорного Карабаха, который входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана, однако с завершением первой карабахской войны в 1994 году фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ереван поддержал, но юридически не признал.

Пашинян 18 апреля напомнил, что, подписавшись под Мадридскими принципами (базис урегулирования, который в 2007 году предложила Минская группа ОБСЕ), Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Армянский лидер также пояснил, в чем разница между независимостью и самоопределением НКР. Проблема в том, что понятие «народ Нагорного Карабаха» в переговорном процессе закреплено не было, — речь шла о населении, которое «не является субъектом суверенитета». До 2007 года, продолжал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов, в Армении исходили из концепции, согласно которой Нагорный Карабах самоопределился и получил независимость от СССР, но с появлением Мадридских принципов ситуация изменилась. «Почему мы должны согласовывать с Азербайджаном, если мы не признаем Нагорный Карабах частью Азербайджана? И мы признали Нагорный Карабах частью Азербайджана в соответствии с Мадридскими принципами», — резюмировал премьер.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью государственному телевидению, в котором потребовал, чтобы Ереван официально заявил: Карабах — это Азербайджан. По его оценке, за последние два года позиция Армении значительно изменилась, и теперь республика «в принципе согласна с азербайджанским подходом». «Потому что другого варианта нет. Именно поэтому Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года. То есть согласилась с тем, что границы между Азербайджаном и Арменией должны быть определены на основе Алма-Атинской декларации 1991 года», — сказал Алиев (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

В том же интервью президент Азербайджана заявил, что у карабахских армян есть выбор — либо стать гражданами Азербайджана, либо «искать для себя другое место для проживания». Этим он в очередной раз дал понять, что никаких особых прав карабахским армянам Баку предоставлять не собирается.

Фактическое руководство Нагорного Карабаха слова армянского премьера комментировать не стало. Советник президента НКР Давид Бабаян сказал, что «Арцах уже самоопределился» и что он «не должен быть ценой урегулирования армяно-азербайджанских отношений». «Понятно, что теоретически можно подумать, что улучшение может привести к благополучию, инвестициям, но, признав Арцах частью Азербайджана, мы делаем вклад в дело нашей гибели, финансируем процесс гибели», — пояснил Бабаян (цитата по Panorama.am).

Как было воспринято заявление армянского премьера

Глава армянской общественной организации «Европейская интеграция», в прошлом депутат Национального собрания Наира Карапетян назвала заявление Пашиняна «чудовищным признанием о том, что вопрос Арцаха он не только закрыл, но и не будет открывать в будущем». «Это будет условием подписания «мира», чтобы в будущем невозможно было бы открыть вопрос на дипломатическом уровне», — пояснила она.

Пашинян не первый раз дает повод обвинить его в сдаче Нагорного Карабаха. В сентябре 2022 года, после того как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, включая курортный Джермук, он заявил: он и его команда хотят «подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти» и целью которой будет мир и безопасность Армении на площади 29,8 тыс. кв. км. «Я четко заявляю: то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира», — сказал Пашинян (цитата по «Новости-Армения»). Это привело к продолжавшимся несколько дней протестам, на которых митингующие скандировали «Пашинян — предатель!» и требовали его отставки.

По оценке директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, нынешнее заявление Пашиняна означает признание, что «проблема границ Республики Армения — их делимитации и демаркации — и проблема Нагорного Карабаха — это разные вопросы». «Ничего нового в этом заявлении нет. И до господина Пашиняна Армения на территорию НКР не претендовала, — говорит эксперт. — Проблема Нагорно-Карабахской республики, которая была провозглашена в декабре 1991 года, это проблема борьбы жителей НКР за независимость от Азербайджана. Жители НКР не являлись и не являются гражданами Армении, они являются гражданами НКР. Оппозиция обязательно будет обвинять Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха, возможно, будут протесты. Но это нормально — это часть политической жизни Армении».

В азербайджанской экспертной среде слова армянского премьера воспринимают «с осторожным оптимизмом». «Его выступление укладывается в рамки мирного договора, который сейчас обсуждается. При этом в течение последних двух с половиной лет мы слышали со стороны Пашиняна такие обнадеживающие заявления, которые впоследствии не подкреплялись делами», — прокомментировал РБК директор Центра исследования Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов. По его оценке, сейчас переговорный процесс идет по следующей схеме: Баку что-то предлагает, Ереван отказывается, подключаются посредники; после того как у них ничего не получается, Баку предпринимает односторонние действия. «В этом цикле мы подошли к тому моменту, когда Азербайджан должен такие односторонние действия, например по установке КПП на Лачинской дороге, предпринять», — говорит Мамедов.

Когда ждать мирного соглашения

На протяжении многих лет армянская сторона призывала закрепить за Нагорным Карабахом особый статус. После победы Азербайджана во второй карабахской войне в 2020 году Баку такую постановку вопроса категорически отвергает. «Нагорного Карабаха не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры. Поэтому любые упоминания статуса приведут лишь к новым проблемам», — сказал Ильхам Алиев в июне 2022 года. Он предупредил: если Ереван будет и дальше «ставить под сомнение» территориальную целостность Азербайджана, Баку «не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении».

После второй карабахской войны Россия как один из посредников отмечала, что тему статуса Карабаха еще предстоит согласовать. Армения настаивала, чтобы этот вопрос был включен в мирный договор, Азербайджан это предложение отвергал, заявляя, что Карабах — исключительно его внутреннее дело. «Еще в сентябре 2022 года в Вашингтоне Армения согласилась не упоминать Карабах в договоре. Но она обусловила его подписание созданием параллельного трека для диалога между Баку и армянами Карабаха при участии международного сообщества, — напоминает Мамедов. — Азербайджан от международного участия отказывается, так как считает это своим внутренним делом».

Что до сроков подписания мирного договора, то здесь эксперты в мнениях расходятся. По оценке Мамедова, Баку важно предпринять какие-то действия до президентских выборов в Турции, которые пройдут 14 мая, — и в принципе до конца весны прогресс возможен. Искандарян в своих оценках более пессимистичен. «Я бы не стал называть этот конфликт нагорнокарабахским — правильно называть его армяно-азербайджанским. Нагорный Карабах, конечно, центральная часть, но совсем недавно, в сентябре 2022 года, были удары по городам на территории Армении, постоянно происходят столкновения на границе. Под мирным договором Армения имеет в виду одно, Азербайджан совершенно другое, поэтому я думаю, что ждать его подписания в ближайшее время не очень реалистично», — резюмировал эксперт.