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Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана

Премьер Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана
Признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана возможно при условии обеспечения безопасности армянского населения, заявил Пашинян
Никол Пашинян (в центре) во время пресс-конференции
Никол Пашинян (в центре) во время пресс-конференции (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян.

«Территория в 86,6 тыс. кв. км включает также Нагорный Карабах. Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — сказал он (цитата по «Спутник Армения»).

По словам Пашиняна, Армения ожидает международных гарантий, что такие переговоры будут проведены.

Премьер-министр ранее уже заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. 18 апреля во время доклада парламенту он сказал, что мир в регионе возможен только в том случае, если Ереван зафиксирует, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году.

Армянская оппозиция после этих слов обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха. Регион входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

О готовности отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, где фигурирует площадь Армении в 29 800 кв. км, Пашинян заявил также в сентябре 2022 года. Это произошло после того, как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, включая курортный Джермук. Премьер тогда сообщил, что он и его команда хотят «подписать бумагу, из-за которой нас, много людей, будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти» и целью которой будет мир и безопасность Армении на площади 29,8 тыс. кв. км.Тогда слова Пашиняна вызвали протесты в Ереване, Степанакерте других городах. Демонстранты требовали отставки премьера.

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Нагорный Карабах Армения Азербайджан Никол Пашинян
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