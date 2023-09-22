Развозжаев сообщил о ракетном ударе по штабу флота в Севастополе

По штабу флота в Севастополе «враги нанесли ракетный удар». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112», — сообщил он. Губернатор указал, что «на место выехали все оперативные службы».

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