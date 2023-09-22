На Крымском мосту перекрыли движение машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановили, сообщается в телеграм-канале о ситуации на дороге.

В 09:00 мск сообщалось, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет.

Позднее дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявила о приостановке движения морского пассажирского транспорта.

Спустя примерно час, около 11:00, движение по Крымскому мосту возобновили.

В ночь с 20 на 21 сентября российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма, сообщало Минобороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что ПВО работает в районе Крымской зоны, сообщения об уничтожении дронов близ Севастополя он назвал недостоверными.

Движение по Крымскому мосту регулярно приостанавливают из-за попыток его атаковать. Одна из последних попыток была 9 сентября, когда мост пытались атаковать три украинских безэкипажных полупогружных катера.