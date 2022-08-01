СК завел дело о покушении после атаки на штаб флота в Севастополе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Pro, 09:42
В МИДе заявили о росте числа отказов в выдаче России преступников Политика, 09:39
Российский пилот Даниил Квят не смог завершить дебютную гонку в NASCAR Спорт, 09:35
Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье в 2022 году до 20% Бизнес, 09:30
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы Политика, 09:29
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 09:26
СК завел дело о покушении после атаки на штаб флота в Севастополе Политика, 09:24
Умерла сыгравшая лейтенанта Ухуру в «Звездном пути» Нишель Николс Общество, 09:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин Pro, 09:17
Тутберидзе назвала абсурдом «раздачу титулов» без российских фигуристов Спорт, 09:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 08:59
Повышение ставки подтолкнуло США к рецессии. В чем ошиблась ФРС Pro, 08:48
К чешской PPF подали иск на ₽400 млн за срыв сделки с землей в Москве Бизнес, 08:44
«Против меня зреет заговор» и еще девять страхов топ-менеджеров Pro, 08:40
Политика ,  
0 

СК завел дело о покушении после атаки на штаб флота в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе 31 июля, сообщается в Telegram-канале СК.

«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Сенаторы от Крыма заявили, что удар по штабу флота нанесли из Севастополя
Политика
Последствия удара по штабу Черноморского флота в Севастополе

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter