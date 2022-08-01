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СК завел дело о покушении после атаки на штаб флота в Севастополе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе 31 июля, сообщается в Telegram-канале СК.
«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении.
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