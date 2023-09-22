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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал условие эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению

Пашинян: жители Карабаха смогут переехать в Армению при плохих условиях жизни
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван стремится обеспечить комфортную жизнь армян в Нагорном Карабахе, но если этого достичь не удастся, будет организована эвакуация, сказал Пашинян. Азербайджан пообещал армянам в регионе «перемены к лучшему»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, «если будет зафиксирована невозможность их нахождения» в этом регионе, заявил армянский премьер Никол Пашинян на заседании правительства. Трансляцию ведет News.am на YouTube.

«Да, мы оцениваем, что на данный момент [отсутствие возможности проживания] существует. Если ситуация не улучшится, то эта задача [по эвакуации] будет в нашей повестке», — сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

В Армении уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. человек, но по согласованной с властями Нагорного Карабаха позиции план «А» — не эвакуация армян из этого региона, подчеркнул он. Прежде всего Ереван стремится к тому, чтобы «соотечественники жили в своих домах без страха и достойно», сейчас прямой угрозы жизни мирному населению нет.

Ситуация остается крайне напряженной, гуманитарный кризис продолжается, но есть и надежды на изменение ситуации, продолжил он. По мнению премьера, «жители населенных пунктов Нагорного Карабаха, наши соотечественники, могут получить реальную возможность вернуться в свои дома», но ситуация может измениться за полчаса.

Тремя днями ранее, 19 сентября, Азербайджан провел однодневную «военную операцию» в Нагорном Карабахе, войска нанесли удары по позициям непризнанной республики. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска, на следующий день эти требования были приняты Нагорным Карабахом. Ереван подчеркивает, что его войска и не были дислоцированы в регионе, в боях участия не принимали.

Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему», заверив, что стремится «строить совместную жизнь на основе мира». «Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — указывал при этом Пашинян.

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Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Фото:oldhike / ТАСС

Отсутствие поддержки в адрес Нагорного Карабаха вызвало протесты армянской оппозиции, в центре Еревана прошли демонстрации. Оппозиционные депутаты пообещали добиться отставки премьер-министра. По их мнению, если этого не добиться, Армения потеряет два приграничных региона — Сюник и Гегаркуник. Пашинян пообещал ответить на протесты «жестко, но в соответствии с законом».

МИД Армении предложил ввести в регион миротворцев с мандатом ООН, прежде власти неоднократно обвиняли российский контингент в невыполнении своих обязательств (Москва эти претензии отвергала). Миротворцы были введены в конце 2020 года, президент Владимир Путин тогда называл российских служащих «гарантом сохранения мира и безопасности этого региона».

Но после обстрелов Азербайджаном позиций НКР в сентябре 2023 года в Кремле подчеркнули, что тот действует на своей территории, происходящее — внутреннее дело Баку.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
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