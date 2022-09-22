Медведев попросил Запад понять, что «обратной дороги нет»

Зампред Совбеза Медведев: не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму

Медведев предупредил, что «гиперзвук» способен быстро достичь целей в США и Европе. По его мнению, к заявлениям России стоит прислушаться всем жителям государств НАТО, указав, что страна свой путь выбрала

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Власти России решили принять республики Донбасса и «другие территории» в состав страны, новые регионы будут защищены с помощью мобилизованных, Россия может использовать любое оружие, «включая стратегическое», поэтому «не надо пугать» Москву. Такой вывод из обращения президента Владимира Путина сделал экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — подчеркнул Медведев.

Вместе с тем он посоветовал «разным отставным идиотам с генеральскими лампасами» не угрожать ударом альянса по Крыму, пригрозив, что «гиперзвук» способен достичь целей в Европе и США быстрее.

Путин выступил с обращением к россиянам накануне утром, 21 сентября. Он говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях», утверждая, что США и Великобритания хотят раскола России на множество враждующих регионов. Путин также обвинил страны Запада в «ядерном шантаже», напомнив, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал президент России. Власти планируют мобилизовать 300 тыс. человек, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

«Речь [Путина] является эскалацией, но не неожиданностью», — оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что альянс к «безрассудной и опасной ядерной риторике» прибегать не намерен. Он отметил, что представители НАТО говорили с Москвой о «беспрецедентных последствиях» в случае применения ядерного оружия, не допустить его применения — ключевая цель блока. Евросоюз раскритиковал «очень опасную ядерную авантюру Путина», увидев в решениях России признаки отчаяния.

Не согласились с оценкой Путина и в Великобритании. Премьер Лиз Трасс заверила, что России ничего не угрожает, в МИДе отметили, что «видели эти угрозы (со стороны Москвы. — РБК) и раньше». Россия движется к дальнейшей изоляции, посчитал французский президент Эмманюэль Макрон.

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