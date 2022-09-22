Британский премьер заявила, что России никто не угрожает

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Премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает и что Лондон продолжит поддерживать Киев поставками военной техники. Об этом она рассказала в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

«Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине», — подчеркнула британский премьер.

По ее словам, Украина пополняется новыми видами оружия, в том числе пусковыми установками MLRS, пока она сама выступает на Генассамблее.

Заявление Трасс прозвучало на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране. В ходе своего обращения 21 сентября он также указал, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».



«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

После этого немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что угроза российского президента применить ядерное оружие — «неприемлема», а в Вашингтоне указали, что США отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений Путина.