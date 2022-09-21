Лондон отверг слова Путина об угрозах Запада в адрес России
Западные страны никогда не угрожали России и не пытались посягнуть на ее территориальную целостность, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в эфире CNN.
«Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше <...> мы продолжим поддерживать украинцев», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Комментируя планы властей России мобилизовать 300 тыс. резервистов, он выразил уверенность, что «сотни тысяч» российских военных, дислоцированных прежде у границы с Украиной, были «плохо мотивированы». При этом, продолжил Клеверли, правы оказались те, кто полагал, что «украинцы будут яростно защищать свою страну».
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам утром 21 сентября. Он сказал, что западные страны открыто говорят о намерении расколоть страну на множество враждующих между собой регионов. «Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну, — подчеркнул Путин. — Сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее, эту войну, еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор».
Запад также прибегнул к «ядерному шантажу», добавил президент, указав на наличие у России аналогичного вооружения. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал президент.
Частичная мобилизация в России предполагает призыв 300 тыс. резервистов. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
Еврокомиссия сочла действия Путина признаком отчаяния и отсутствия стремления к миру. «Очень опасная ядерная авантюра Путина» грозит вызвать еще большие глобальные последствия, предупредил представитель ведомства Питер Стано, пообещав последствия для России.