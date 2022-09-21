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Военная операция на Украине ,  
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Лондон отверг слова Путина об угрозах Запада в адрес России

Глава МИД Британии Клеверли заявил об отсутствии угроз для России со стороны Запада
Территория России не является предметом посягательств Запада, несмотря на прозвучавшие угрозы со стороны Москвы, заявил МИД Британии. Путин ранее объявил частичную мобилизацию, заявив об угрозе целостности России
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Западные страны никогда не угрожали России и не пытались посягнуть на ее территориальную целостность, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в эфире CNN.

«Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше <...> мы продолжим поддерживать украинцев», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя планы властей России мобилизовать 300 тыс. резервистов, он выразил уверенность, что «сотни тысяч» российских военных, дислоцированных прежде у границы с Украиной, были «плохо мотивированы». При этом, продолжил Клеверли, правы оказались те, кто полагал, что «украинцы будут яростно защищать свою страну».

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам утром 21 сентября. Он сказал, что западные страны открыто говорят о намерении расколоть страну на множество враждующих между собой регионов. «Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну, — подчеркнул Путин. — Сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее, эту войну, еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор».

Запад также прибегнул к «ядерному шантажу», добавил президент, указав на наличие у России аналогичного вооружения. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал президент.

Частичная мобилизация в России предполагает призыв 300 тыс. резервистов. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

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Еврокомиссия сочла действия Путина признаком отчаяния и отсутствия стремления к миру. «Очень опасная ядерная авантюра Путина» грозит вызвать еще большие глобальные последствия, предупредил представитель ведомства Питер Стано, пообещав последствия для России.

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Великобритания Украина Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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