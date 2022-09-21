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Военная операция на Украине ,  
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Половина россиян не сочли, что на страну могут напасть

ВЦИОМ: 50％ россиян не считают, что угроза военного нападения на Россию существует
Меньше половины опрошенных ВЦИОМом считают, что России угрожает военное вторжение из-за рубежа. Ранее утром Путин объявил о частичной мобилизации из-за «подталкивания» США к переносу боев с Украины в Россию
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе половина россиян (50%) заявили, что угрозы нападения на страну извне не существует, в наличии такого риска заявил 41% жителей России, следует из результатов опроса ВЦИОМа.
 

Среди тех, кто уверен в возможности нападения на Россию, большинство (62%) увидело потенциальным противником США, треть (32%) назвали в этом качестве Украину, о рисках со стороны Польши заявили четверть респондентов из этой категории ответивших (26%). Во время предыдущего опроса (август 2019 года) угрозу со стороны США видели 53%, Украины — 26%, Польши — 4% россиян, уверенных в наличии рисков нападения.
 

За три года число уверенных в наличии риска вторжения в Россию выросло на 10 п.п., в 2019 году так думал 31% опрошенных — минимальный показатель с 2017 года.

ВЦИОМ рассчитывает по результатам опроса индекс военной угрозы на основе разницы положительных и отрицательных оценок риска военного вторжения — от минус 100 до плюс 100. Чем выше уровень индекса, тем более россияне уверены в реальности военной угрозы. В августе этого года индекс составил минус 9. За последние пять лет он поднимался выше нуля только в апреле 2018 года — плюс 13.

Исследование проведено методом телефонного опроса 1,6 тыс. совершеннолетних россиян по стратифицированной случайной выборке.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, западные страны прилагают усилия, чтобы перенести бои с украинской территории в Россию, шантажируют ядерным оружием, а НАТО ведет разведку на российском юге. Путин считает, что в странах Запада хотят распада России на большое число «смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он пообещал защитить независимость и территориальную целостность страны.

«Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул президент России.

В рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал он. О мобилизации студентов и срочников речи не идет, подчеркнул Шойгу. «Не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — добавил глава Минобороны.

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