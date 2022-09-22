Приграничные регионы оценили ущерб от обстрелов со стороны Украины

Главы приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Во сколько оценен ущерб жилым домам и инфраструктуре и как идет выплата компенсаций за поврежденное имущество — в материале РБК

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С апреля в нескольких граничащих с зоной военной операции российских регионах введен желтый уровень террористической опасности, оттуда регулярно приходят сообщения о взрывах и диверсиях.

РБК опросил власти четырех подвергающихся атакам субъектов Федерации — Курской, Брянской, Белгородской областей и Крыма — о размере ущерба из-за обстрелов со стороны Украины, ходе восстановления разрушенных домов и объектов и выплатах компенсаций жителям за пострадавшие квартиры и автомобили.

Крым

Предварительная сумма ущерба после взрывов в Сакском и Джанкойском районах составляет более 845 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе главы Республики Крым Сергея Аксенова.

На возмещение ущерба из резервного фонда Совета министров Крыма уже выделено в общей сложности около 330 млн руб., добавили там. Эти средства направляются на оказание единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества, неотложными аварийно-восстановительными работами жилых домов, учреждений образования, а также административных зданий муниципальной собственности.

По состоянию на 12 сентября за материальной помощью обратился 6161 житель Сакского и Джанкойского районов; помощь в размере 10 тыс. руб. перечислена 5227 пострадавшим, на проверке МЧС и МВД находится еще 796 заявлений. Оказана помощь гражданам на восстановительные работы на сумму 32,3 млн руб., отметили в пресс-службе главы республики.

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Если говорить об ущербе по каждому из районов, то в двух селах Джанкойского района Крыма — Майском и Азовском — сумма ущерба только жилому фонду на прошлую неделю составила более 41,7 млн руб. Пострадавшие школы и детсады там уже отремонтированы, однако есть еще четыре социально значимых объекта в селе Азовском, в числе которых музыкальная школа и пожарная часть, отметили в пресс-службе Аксенова.

В поселке Новофедоровка Сакского района, где находится военный аэродром Саки, пострадало 347 частных домовладений, в которых проживают 1127 человек (98 из них — дети), 69 многоквартирных домов и три дома блокированной застройки — всего 2596 квартир, а также два общежития Минобороны, офицерская гостиница и гостиничный комплекс, сообщили в регионе. По информации пресс-службы главы Крыма, на сегодняшний день проведен первоочередной ремонт в 29 многоквартирных домах, а на аварийно-восстановительные работы в 59 домах из бюджета республики выделено 70 млн руб.

Кроме того, в Новофедоровке пострадали десять социально значимых объектов, в том числе Новофедоровская школа-лицей, два детских сада, дом культуры, почта, здание храма. Полностью восстановлено четыре таких объекта, частично — три, еще три — пока не реконструировано, уточнили РБК в регионе. В 65 млн руб. власти республики оценили ущерб 140 автомобилям. Разрушения были зафиксированы в 305 нежилых помещениях Новофедоровки — садовых домах, гаражах, магазинах.

9 августа в Новофедоровке произошло несколько взрывов. Минобороны назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов. Пострадали 15 человек, один погиб. В Джанкойском районе Крыма 16 августа взорвались боеприпасы на временном складе. Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию.

Курская область

Средства на восстановление жилых домов и инфраструктуры, пострадавших во время обстрелов, выделяются регулярно, поскольку обстрелы продолжаются, сказали РБК в пресс-службе администрации Курской области. «Стоимость восстановительных работ на данный момент составила 25 млн руб., в том числе планируется направить 10 млн руб. на выплату компенсаций собственникам пострадавшего имущества», — сообщили там.

В регионе уточнили, что один из многоквартирных домов, пострадавших во время обстрела поселка Теткино, подлежит расселению. Также проведена экспертиза получивших повреждения домовладений и автомобилей для выплаты собственникам компенсации.

Из шести приграничных районов Курской области население выезжает, его размещают в развернутых пунктах временного размещения — на их обеспечение также выделяются финансовые средства, указали в регионе. Таким образом, точной суммы оценки ущерба пока нет, отметили в пресс-службе администрации.

20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде. 15 сентября губернатор области Роман Старовой сообщил, что ночью со стороны Украины обстреливали позиции российских военных недалеко от Елизаветовки Глушковского района. Ранее село уже обстреливали — 30 августа Старовойт написал об обстрелах приграничных сел Алексеевка и Елизаветовка. 16 августа ФСБ заявила о трех диверсиях (4, 9 и 12 августа) — тогда подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции.

Брянская область

Для оказания финансовой помощи бюджетам муниципалитетов «в ликвидации последствий взрывов взрывоопасных предметов» из областного бюджета Брянской области выделили более 48 млн руб., рассказали РБК в пресс-службе губернатора Брянской области. Эта работа продолжается, подчеркнули в регионе.

Сумма ущерба оценивается специальными комиссиями в пострадавших муниципалитетах. Комиссии же готовят пакет документов на проведение восстановительных работ. «Общая стоимость восстановительных работ будет определена после завершения указанной работы всеми органами местного самоуправления», — указали в пресс-службе.

26 июля глава области Александр Богомаз сообщил об атаке на пропускной пункт Троебортное в Севском районе Брянской области — с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство, в результате чего пострадали четыре человека. В середине июля Богомаз заявлял об обстреле села Зерново в Суземском районе. По населенному пункту выпустили 29 снарядов, пострадавших и погибших не было. Спустя два дня, 19 июля, губернатор рассказал об артиллерийском обстреле села Новые Юрковичи, в тот же день со стороны Украины обстреляли село Ломаковка.

Белгородская область

На данный момент восстановительные работы в Белгородской области не ведутся, а допуск в приграничные села «закрыт из-за постоянных обстрелов», рассказали РБК в министерстве общественных коммуникаций региона. Поэтому подсчитать сумму ущерба из-за обстрелов со стороны Украины на данный момент не представляется возможным, указали там.

В то же время в администрации региона отметили, что «вся необходимая помощь жителям отселенных территорий оказывается в полном объеме и в максимально сжатые сроки».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 14 сентября областной губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор и заявил, что жителей вывозят на безопасное расстояние. Днем ранее глава региона призвал эвакуироваться жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, которые находятся у границы с Харьковской областью Украины. Он также поручил проверить входы в подвалы Белгорода на случай обстрела.

12 сентября был обстрелян пограничный пункт Логачевка в Валуйском городском округе, в результате чего погибла 80-летняя женщина, еще четверо человек пострадали, были частично разрушены несколько домов и построек, повреждены автомобили и линия электропередачи.