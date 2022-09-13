Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка покинуть свои дома. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

«Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим. В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», — написал Гладков.

Села Журавлевка и Нехотеевка расположены на юге Белгородской области и граничат с Харьковской областью Украины. Оба населенных пункта неоднократно подвергаются обстрелам. Так, 20 июля Гладков сообщил, что в результате обстрелов в Нехотеевке погиб местный житель, были повреждены четыре жилых дома.

Накануне, 12 сентября был обстрелян пограничный пункт Логачевка в Валуйском городском округе, в результате чего погибла 80-летняя женщина, еще четверо человек пострадали, были частично разрушены несколько домов и построек, повреждены автомобили и линия электропередачи. По словам губернатора, в Белгородском районе области сработали системы ПВО.