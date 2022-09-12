Губернатор поручил проверить входы в подвалы Белгорода на случай обстрела

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться в качестве укрытий от обстрелов. Трансляцию совещания правительства региона губернатор опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Гладков поручил за неделю опросить жителей и проверить, знают ли они, где лежат ключи от подвалов и как попасть в эти помещения в случае обстрела. Губернатор попросил подготовить отчет по ситуации с укрытиями в приграничных территориях, в особенности по столице региона.

«Я давал два месяца назад поручения в части изготовления дополнительных ключей и размещения информации на информационных стендах каждого подъезда [данных] о том, в какой квартире находится ключ от подвала, с целью использования подвалов и других помещений, которые являются собственностью многоквартирных домов, в части укрытия», — рассказал Гладков, отметив, что поручение выполнено не было.

В апреле власти региона ввели режим повышенной террористической опасности, который действует до 22 сентября. С начала специальной военной операции регион регулярно подвергается обстрелам. О последних таких случаях губернатор сообщил 12 сентября. Был поврежден жилой дом в Белгороде. Также обстрелу подвергся пограничный пункт пропуска «Логачевка». Никто не пострадал.

10 сентября Гладков сообщал, что на границе Белгородской области с Харьковской областью Украины возникли очереди из беженцев, которые стремились уехать из-под обстрелов ВСУ. В Логачевке расположен пункт пропуска, на котором за два дня до этого образовались очереди из беженцев, говорил губернатор.