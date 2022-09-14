Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор

По словам Гладкова, жителей села, попавшего под обстрел, вывозят на безопасное расстояние

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Село Красный Хутор в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.

Село Красных Хутор находится в паре километров от границы с Украиной. По другую сторону начинается Харьковская область, вблизи границы расположено украинское село Гранов.

С начала российской спецоперации власти граничащих с Украиной регионов, неоднократно сообщали об обстрелах. В Белгородской области с апреля действует режим повышенной террористической опасности. Он также введен в Брянской и Курской областях и на севере Крыма.

На фоне обстрелов Гладков призвал эвакуироваться жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, которые находятся у границы с Харьковской областью Украины. Он также поручил региональному правительству проверить входы в подвалы Белгорода на случай обстрела.