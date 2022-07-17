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Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны Украины

Фото: tip32 / VK
Фото: tip32 / VK

Украинские военные вновь обстреляли село Зерново Суземского района, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

«По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены», — написал Богомаз.

Село Зерново расположено в Суземском районе, который на юге граничит с Сумской областью Украины. Первый раз село, по словам главы региона, обстреляли 5 июля. Тогда зафиксировали около 18 выстрелов, никто не пострадал, говорил Богомаз.

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14 июля губернатор сообщал, что в воздушное пространство Брянской области зашли украинские беспилотники и обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района, который находится на границе с Черниговской областью. Как указал Богомаз, никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения на АЗС. На следующий день он сообщил об обстреле села Некислица Севского района, в результате которого была повреждена линия электропередач.

Теги
Брянская область Александр Богомаз Украина обстрел Военная операция на Украине
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