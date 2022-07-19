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Брянский губернатор заявил об обстреле села с территории Украины

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Новые Юрковичи с территории Украины
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram

Село Новые Юрковичи в Брянской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Оно находится в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — написал он.

Никто не пострадал. В результате обстрела поврежден участок автодороги.

Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны Украины
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Фото:tip32 / VK

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

С момента начала военных действий власти приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей не раз заявляли об обстрелах со стороны украинской территории.

Последний раз украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области 17 июля, заявлял Богомаз. По его словам, они выпустили 29 снарядов. Никто из мирных жителей не пострадал, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

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