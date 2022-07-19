Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Село Ломаковка в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

«Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал он. Жертв и пострадавших нет.

Объекты автомобильного пункта пропуска «Ломаковка» получили повреждения. По словам Богомаза, один из снарядов разорвался вблизи от линии электропередач, повреждены четыре пролета ЛЭП, поселок отключен от электричества.По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли.

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