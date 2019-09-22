СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов

Специалисты изучают системы GPS, найденные после атаки дронов на объекты Saudi Aramco, чтобы выяснить их траекторию полета, узнала WSJ. Это необходимо, чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества в обвинениях против Ирана

Фрагменты использу (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Специалисты по вооружению изучают системы GPS, обнаруженные после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы выяснить их происхождение и траекторию полета. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества. GPS системы позволят следователям обнаружить пусковые установки, которые, как думают американские и саудовские чиновники, находятся в Иране.

Как пишет издание, изучение GPS является частью более широкого расследования, которое нацелено на выяснение серийных номеров оружия, которые помогут определить их происхождение.

Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. В результате добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза. После этого цены на нефть резко подскочили: стоимость фьючерсов Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. Власти королевства ожидают, что смогут выйти на обычный объем добычи в 9,8 млн барр. в сутки в октябре.