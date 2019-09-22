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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов
Специалисты изучают системы GPS, найденные после атаки дронов на объекты Saudi Aramco, чтобы выяснить их траекторию полета, узнала WSJ. Это необходимо, чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества в обвинениях против Ирана
Фрагменты использу (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Специалисты по вооружению изучают системы GPS, обнаруженные после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы выяснить их происхождение и траекторию полета. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества. GPS системы позволят следователям обнаружить пусковые установки, которые, как думают американские и саудовские чиновники, находятся в Иране.

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Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Как пишет издание, изучение GPS является частью более широкого расследования, которое нацелено на выяснение серийных номеров оружия, которые помогут определить их происхождение.

Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. В результате добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза. После этого цены на нефть резко подскочили: стоимость фьючерсов Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. Власти королевства ожидают, что смогут выйти на обычный объем добычи в 9,8 млн барр. в сутки в октябре.

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США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты

После атаки ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы, однако власти США обвинили в случившемся Иран. Позднее Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV и крылатые ракеты. Представитель ведомства указывал, что атака исходила не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело».

 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Иран, Саудовская Аравия, дроны
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