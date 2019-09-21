США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты

США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты

США также будут работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии, чтобы укрепить ее самооборону. Месторождения нефти на территории королевства ранее подверглись атаке дронов, в произошедшем обвиняют Иран

Марк Эспер (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».