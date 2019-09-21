Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Власти Приморья назвали причину пожара в торговом центре Владивостока Общество, 03:30 МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Политика, 03:20 Байден предложил Трампу обнародовать запись разговора с Зеленским о сыне Политика, 03:10 Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке Общество, 02:37 В горящем торговом центре во Владивостоке частично обрушились конструкции Общество, 02:28 Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллинна Общество, 02:19 США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты Политика, 02:00 СМИ сообщили о переговорах Мамаева с московским «Динамо» Спорт, 01:41 В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом Общество, 01:29 СМИ сообщили об оговорке в Белом доме об оккупации Украиной части России Политика, 01:25 Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м Общество, 00:43 В иракском Кербеле при взрыве бомбы погибли 17 человек Общество, 00:40 США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая Экономика, 00:11 Обвинившая Россию в нарушении ДРСМД чиновница Госдепа уволилась Политика, 20 сен, 23:59
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты
США также будут работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии, чтобы укрепить ее самооборону. Месторождения нефти на территории королевства ранее подверглись атаке дронов, в произошедшем обвиняют Иран
Марк Эспер (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ. 

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Атака на нефтяные объекты Saudi Aramco произошла 14 сентября. Из-за нападения уровень добычи нефти в королевстве сократился почти вдвое. Сначала ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако в Вашингтоне обвиняли в произошедшем Иран. Позднее Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что атака исходила не из Йемена, а дроны отличались от тех, которые используют хуситы. В Эр-Рияде утверждают, что для атаки использовались иранские беспилотники.

Политика
WSJ выяснила планы Пентагона по отправке новых военных на Ближний Восток

Позднее Трамп заявил, что поручил американскому Минфину существенно усилить санкции против Ирана. Накануне, 20 сентября, Вашингтон ввел ограничения против Центрального банка Ирана. Кроме того, американский лидер предупредил, что мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, однако решил проявить сдержанность.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Пентагон, военнослужащие, Иран, Саудовская Аравия
Материалы по теме
Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране
Политика
Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана
Политика
Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter