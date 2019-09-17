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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти
Saudi Aramco ведет работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в ходе атаки дронов, и сможет выйти на добычу нефти в объеме в 9,8 млн баррелей в октябре
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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сообщил на пресс-конференции, что объем добычи нефти в королевстве достигнет обычного уровня в 9,8 млн баррелей только в октябре. Слова министра передает Reuters.

Он также добавил, что компания полностью выполнит свои обязательства перед поставщиками в этом месяце. К концу сентября компания планирует восстановить поставки нефти в объеме 11 млн барр. в сутки, а к концу ноября — выйти на уровень 12 млн барр. в сутки.

Абдулазиз бин Салман также обратился к международному сообществу с просьбой принять решительные меры после инцидента, который повлиял на мировой энергетический рынок.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Глава совета директоров Saudi Aramco Ясир аль-Румайян заявил, что компания не откладывает своих планов по выходу на IPO и намерена провести размещение своих акций в течение года.

Добыча нефти в королевстве упала почти вдвое, до 5 млн барр. в сутки после атаки дронов на инфраструктуру нефтяной компании Саудовской Аравии, Saudi Aramco, на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Нападение оказало влияние на ситуацию на мировых рынках. Цены на нефть выросли почти на 15% после атаки. Власти Саудовской Аравии обязались использовать запасы нефти королевства для компенсации любых перебоев с поставками своим клиентам.

Политика
Пенс вслед за Трампом заявил о боевой готовности войск США

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к нападениям на компанию причастен Иран. О том, что в атаке использовалось иранское оружие, заявлял также представитель возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции.

Вице-президент США Майк Пенс после нападения заявил, что Вашингтон готов защищать интересы своей страны и союзников на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп в свою очередь допускал, что пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco станут военные действия.

Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия, нефть
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