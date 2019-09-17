Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти

Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти

Saudi Aramco ведет работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в ходе атаки дронов, и сможет выйти на добычу нефти в объеме в 9,8 млн баррелей в октябре

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сообщил на пресс-конференции, что объем добычи нефти в королевстве достигнет обычного уровня в 9,8 млн баррелей только в октябре. Слова министра передает Reuters.

Он также добавил, что компания полностью выполнит свои обязательства перед поставщиками в этом месяце. К концу сентября компания планирует восстановить поставки нефти в объеме 11 млн барр. в сутки, а к концу ноября — выйти на уровень 12 млн барр. в сутки.

Абдулазиз бин Салман также обратился к международному сообществу с просьбой принять решительные меры после инцидента, который повлиял на мировой энергетический рынок.

Глава совета директоров Saudi Aramco Ясир аль-Румайян заявил, что компания не откладывает своих планов по выходу на IPO и намерена провести размещение своих акций в течение года.