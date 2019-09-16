Цены на нефть WTI и Brent взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

На открытии лондонской биржи мировые цены на нефть резко подскочили. Причиной тому стала атака на предприятия Saudi Aramco и последующее сокращение добычи со стороны Эр-Рияда

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $61,79 за баррель (против почти $55 на предыдущем закрытии).

Накануне, 15 сентября, аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября. При этом они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.