Общество , 20 сен, 19:07
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Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж
Компания Saudi Aramco, два объекта которой в Саудовской Аравии пострадали от атаки дронов повстанцев-хуситов, показала последствия удара. После этого королевство двукратно сократило добычи нефти, что повлияло на биржевые индексы. Пострадавшие объекты в Абкайке и Хурайсе — в фоторепортаже РБК
Рабочие на поврежденных ударом объектах на месторождении в Абкайке
Один из пострадавших нефтепроводов на месторождении в Хурайсе
Одна из пробитых осколками труб
Последствия атаки дронов в Абкайке
Поврежденный нефтепровод в Хурайсе
Последствия атаки дронов в Хурайсе
Последствия атаки дронов в Абкайке
Последствия атаки дронов в Абкайке
Последствия атаки дронов в Абкайке
Замена деталей поврежденного трубопровода в Хурайсе