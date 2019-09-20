Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Компания Saudi Aramco, два объекта которой в Саудовской Аравии пострадали от атаки дронов повстанцев-хуситов, показала последствия удара. После этого королевство двукратно сократило добычи нефти, что повлияло на биржевые индексы. Пострадавшие объекты в Абкайке и Хурайсе — в фоторепортаже РБК