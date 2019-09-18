Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
В Киеве к открывшему стрельбу на мосту мужчине прибыли БТР Общество, 19:29 Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы Политика, 19:25 Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову Общество, 19:20 Овечкин получит приз за вклад в развитие хоккея в США Спорт, 19:17 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 19:16 В Москве во время перестрелки убили полицейского Общество, 19:14 Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде Общество, 19:01 Позитивная неделя для Bitcoin: обзор рынка криптовалют Крипто, 18:52 Глава МИД Украины сообщил о данном им согласии на «формулу Штайнмайера» Политика, 18:52 Путин попросил отдать ему бумаги бизнесмена фразой «Дима, отдай!» Бизнес, 18:52 «Сатирикон» и школа Райкина написали письмо Путину в поддержку Устинова Общество, 18:52 ЛНР и Россия заявили о срыве переговоров о разведении сил в Донбассе Политика, 18:39 Определены «Экспортеры года» в Cибирском федеральном округе​ Пресс-релиз, 18:35 Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж Общество, 18:33 
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
По данным саудовского Минобороны, для атаки на месторождения Saudi Aramco использовались крылатые ракеты и беспилотники. Дроны отличались от тех, которые используют хуситы
Фото: Amr Nabil / AP

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти. Трансляцию вел телеканал Al Arabiya.

Как заявил представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики, атака исходила не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело».

По его словам, в ходе нападения также были использованы крылатые ракеты, всего было применено 25 дронов и ракет. При этом три из них не поразили цели. Дроны отличались от тех, которые используют хуситы, добавил аль-Малики. По его словам, для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.

Бизнес
Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав

Атака беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. В результате пострадали оборудование по переработке нефти в Абкайке и инфраструктура месторождения в Хурайсе. После атаки Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей в сутки (больше половины добычи в стране).

Бизнес
Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов

Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в атаке Иран. The New York Times писала, что подозрения в адрес Тегерана связаны с предположениями американской разведки. Иран все обвинения отрицает. После заявлений Вашингтона в Корпусе стражей исламской революции предупредили, что все американские базы и суда в радиусе 2 тыс. км находятся в зоне досягаемости иранских атак. В Тегеране также указали, что примут ответные меры в случае любых действий против Исламской Республики.

Фотогалерея 
Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж

Автор: Юлия Выродова
Теги: Саудовская Аравия, дроны
Материалы по теме
Эр-Рияд покажет задействованное в атаке на Saudi Aramco оружие из Ирана
Политика
СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter