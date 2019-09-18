Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

По данным саудовского Минобороны, для атаки на месторождения Saudi Aramco использовались крылатые ракеты и беспилотники. Дроны отличались от тех, которые используют хуситы

Фото: Amr Nabil / AP

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти. Трансляцию вел телеканал Al Arabiya.

Как заявил представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики, атака исходила не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело».

По его словам, в ходе нападения также были использованы крылатые ракеты, всего было применено 25 дронов и ракет. При этом три из них не поразили цели. Дроны отличались от тех, которые используют хуситы, добавил аль-Малики. По его словам, для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.